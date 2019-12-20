MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi!
ABONE OL
20.12.2019 - 09:33 | | DHA

1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi!

Konya’da motor ve şase numaraları değiştirilmiş, toplam 1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi.

1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi!

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 2 ayda farklı illerden Konya'ya motor ve şase numaraları değiştirilerek, 'change' yapılmış 7 aracın giriş yaptığını tespit etti. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği operasyonla araçları ele geçirdi. 10 şüpheli hakkında da adli soruşturma başlattı.

Şüphelilerin, hasarlı araçların motor ve şase numaralarını değiştirip, yeniden piyasaya sürdükleri saptandı. Toplam piyasa değerleri 1 milyon lira olan araçlar emniyet otoparkına götürüldü.

 

 

 

Milliyet'te Haftanın özeti20 Aralık 2019 haftanın özeti videosu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okyanustaki gemide kaptan öldürüldü

Okyanustaki gemide kaptan öldürüldü

SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

İndirimli olarak resmen başladı!

İndirimli olarak resmen başladı!

Doğa Koleji nasıl battı?

Doğa Koleji nasıl battı?

Sıradaki Haber