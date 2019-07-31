1 milyon lira deÄŸerinde! Hepsi ele geÃ§irildi

VatandaÅŸlardan gelen kÃ¶tÃ¼ koku ihbarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Ä°stanbul Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, GaziosmanpaÅŸa'da kaÃ§ak ve saÄŸlÄ±ksÄ±z koÅŸullarda nargile tÃ¼tÃ¼nÃ¼ Ã¼reten imalathaneye baskÄ±n yaptÄ±. BaskÄ±nda 1'i Suriye uyruklu 2'si TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± 3 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

3 TON SAÄžLIKSIZ MALZEME

Depoda yapÄ±lan aramada, yaklaÅŸÄ±k 3 ton civarÄ±nda olan 1 milyon lira deÄŸerinde kaÃ§ak ve saÄŸlÄ±ksÄ±z koÅŸullarda nargile tÃ¼tÃ¼nÃ¼ne ve nargile malzemesine en konuldu. Malzemelerin yeni hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± ve daÄŸÄ±tÄ±ma Ã§Ä±kmak Ã¼zere olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±rken, ÅŸÃ¼phelilerin olasÄ± bir polis baskÄ±nÄ± durumunda kaÃ§mak iÃ§in duvarda delik aÃ§tÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 ÅŸÃ¼pheli, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Vatan YerleÅŸkesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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