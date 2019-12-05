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05.12.2019 - 07:50 | | ANKARA DHA

‘1 milyon öğretmene ulaşacağız’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dijital çağda çocukların doğru bir yol haritası ile gelişimlerine katkı sağlamak ve bu süreçte öğretmenlere rehber bir kaynak sunmak amacıyla hazırlanan, ‘Öğretmenler İçin Dijital Dönüşüm Programı’nın pilot uygulamasının 5 ilde başladığını söyledi.

‘1 milyon öğretmene ulaşacağız’

 

‘Ortak bir dil’

Selçuk, Ankara’da MEB ve Google işbirliğiyle hayata geçirilen, ‘Öğretmenler İçin Dijital Dönüşüm Programı’nın tanıtım toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Selçuk, hizmet içi eğitim çalışmalarının temel amacının öğretmenleri daha yetkin hale getirmek olduğuna dikkati çekerek, “Arkadaşlar, biz beraber yolculuk yapıyoruz ve bu yolculuğu ülkenin çocukları, geleceği için yapıyoruz ve bu yolculuğumuzu yaparken de daha yetkin olmaya ihtiyacımız var” dedi.

Selçuk, “Programı, şimdi pilot olarak 5 ilimizde gerçekleştiriliyoruz. Mesleki gelişim programı ilk etapta 200 bini sınıf öğretmeni olmak üzere toplam 1 milyon öğretmene ulaşacak ve bu 1 milyon öğretmenimizin hepsinde ortak bir dil geliştirilme fırsatına da şahit olacağız” diye konuştu.

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