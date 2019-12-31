1 Ocak 2020 bankalar, PTT ve kargolar açık mı? Yarın noter açık mı?

2019'un son gününde vatandaşlar, yılbaşı telaşına kapılmaya başladı. Yeni yılı kutlamaya hazırlanan vatandaşlar, 1 Ocak gününde bankalar ve PTT açık olacak mı, kargo şirketleri çalışacak mı sorunun cevabını merak ediyor? İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

1 OCAK'TA HİZMET DEVAM EDECEK Mİ?

1 Ocak'ta tüm bankalar, kargo şirketleri ve PTT resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. 2 Ocak 2020 Perşembe günü ise hizmet vermeye devam edilecek.