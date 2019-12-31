31.12.2019 - 20:47 |
1 Ocak 2020 bankalar, PTT ve kargolar açık mı? Yarın noter açık mı?
Yavaş yavaş 2019'u uğurlamaya hazırlandığımız şu saatlerde, vatandaşlar artık iyiden iyiye yeni yıl heyecanına kapılmış durumda. Peki yeni yılın ilk gününde bankalar, PTT ve kargolar ve noter açık mı? İşte 1 Ocak 2020 Çarşamba günü yaşanacaklar...
2019'un son gününde vatandaşlar, yılbaşı telaşına kapılmaya başladı. Yeni yılı kutlamaya hazırlanan vatandaşlar, 1 Ocak gününde bankalar ve PTT açık olacak mı, kargo şirketleri çalışacak mı sorunun cevabını merak ediyor? İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...
1 OCAK'TA HİZMET DEVAM EDECEK Mİ?
1 Ocak'ta tüm bankalar, kargo şirketleri ve PTT resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. 2 Ocak 2020 Perşembe günü ise hizmet vermeye devam edilecek.