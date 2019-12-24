24.12.2019 - 21:57 |
1 Ocak hangi gün, resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün?
Yılbaşı için geri sayım başladı. Tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzda da büyük bir coşkuyla kutlanacak yeni yıl öncesi vatandaşlar 1 Ocak resmi tatil mi, hangi günü denk geliyor sorularının cevaplarını arıyor. İşte 2020 yılbaşı tatili ile ilgili tüm ayrıntılar...
2020'ye 1 haftadan az bir süre kala yeni yılı kutlamaya hazırlanan vatandaşlar, kaç gün tatil yapacaklarını da merak ediyor. Bu sene yeni yılın ilk gününün Çarşamba'ya denk gelmesi sebebiyle, vatandaşlar 31 Aralık'ın da tatil olup olmadığını merak ediyor...
31 ARALIK TATİL Mİ?
1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor. 1 Ocak resmi tatil olarak kabul edildiği için vatandaşlar 31 Aralık'ın da tatil olup olmadığını merak ediyor ama 31 Aralık resmi tatil olarak görünmemekte.