1 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları canlı yayında açıklandı (MPİ sonucu bilet ikramiye sorgulama motoru)

Şans Topu'nda yılın ilk çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Bu akşam da büyük heyecana sahne olan Şans Topu çekilişinde heyecan doruğa çıktı. Peki yılın ilk çekilişinde hangi şanslı numaralar kazandırdı? İşte büyük bir merakla araştırılan ve zengin olmak isteyen milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği 1 Ocak 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...



1 OCAK 2020 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI





6, 7, 18, 25, 34 + 5





SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI