01.01.2020 - 22:50 |
1 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları canlı yayında açıklandı (MPİ sonucu bilet ikramiye sorgulama motoru)
2020 yılının ilk Şans Topu çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Çarşamba günleri gerçekleştirilmesine rağmen dün Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi nedeniyle Perşembe gününe ertelenen 1 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçlarını bir araya getirdik. İşte gözlerin çevrildiği ve merakla beklenen Şans Topu çekiliş sorgulama ekranı...
Şans Topu'nda yılın ilk çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Bu akşam da büyük heyecana sahne olan Şans Topu çekilişinde heyecan doruğa çıktı. Peki yılın ilk çekilişinde hangi şanslı numaralar kazandırdı? İşte büyük bir merakla araştırılan ve zengin olmak isteyen milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği 1 Ocak 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...
1 OCAK 2020 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
6, 7, 18, 25, 34 + 5
SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI