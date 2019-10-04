1. reform paketine ‘Yargıtay’ freni

Toplantıda, teklifin ilk imza sahibi olarak konuşan Özkaya, teklifin yasalaşmasının ardından Yargıtay’ın elindeki tüm dosyaları yerel mahkemesine gönderme ihtimaline de dikkati çekti. Özkaya, bu konudaki endişesini şöyle dile getirdi:



“Burada uzlaştırma, ön ödeme, seri muhakeme, basit mahkeme gibi müesseseler getirdik. Eğer Yargıtay, elindeki bütün dosyaları kanun çıktı diye yerel mahkemelere gönderirse sistem kilitlenir. Kanaatim o ki mevcut bütün sistem devam etmeli, bundan sonrakilere gelmeli ve yargılama uzamamalı.”



Özkaya, Milliyet’e de, “Yargıtay’da 8-10 yıldır olan dosyalar var. Karar aşamasına gelinmiş ama karara bağlanmamış. Şimdi kanun çıktı diye karar aşamasına gelmiş dosyaları ya da yeni gelmiş henüz incelenmemiş dosyaları geri gönderirse, biz yargının yükünü hafifletelim derken yerel mahkemelerin yükü artar. Teklife bununla ilgili özel bir düzenleme konulması gerektiğini düşünüyorum” dedi. Milliyet’in görüştüğü AK Parti kurmayları da, Özkaya’nın dile getirdiği endişe doğrultusunda teklife Yargıtay’da bulunan dosyalar için 1. Yargı Paketi hükümlerinin uygulanmamasına yönelik bir geçici madde eklemeyi düşündüklerini söyledi.



Yeşil pasaport kotası



Özkaya’nın konuşması Türkiye’nin yeşil pasaport kotasını doldurmak üzere olduğunu da ortaya koydu. Özkaya, 15 yıl kıdemi bulunan avukatlara yeşil pasaport verilmesine ilişkin düzenlemeyi komisyona aktarırken, “Yeşil pasaport meselesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin AB ile yapmış olduğu görüşmelerde 2 milyon pasaport olarak yeşil pasaporta bir kota konulmuş. Bunun bugün itibarıyla 1 milyon 700 bini dolu 3. dereceye kadar kamu görevlileri ve kanunda sayılan diğerleriyle. Bugün itibarıyla yaklaşık 40 bin avukat arkadaşımıza, eşine, çocuklarına bu pasaport hakkından yararlanma imkanı verilmektedir” dedi.