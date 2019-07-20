1 yıllık yağmur 1 günde düştü

Düzce’de önceki gün yaşanan son yılların en büyük sel felaketinin ardından bir yandan kaybolan vatandaşları arama diğer yandan da oluşan tahribatı onarma çalışmaları sürüyor.

Batı Karadeniz’de önceki gün meydana gelen sel felaketi Düzce’nin Gölyaka, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde oturan vatandaşlara adeta kabusu yaşattı. Toprak kayması, heyelan ve Melen Çayı’nın taşmasıyla yollar kapandı. Selden en fazla etkilenen Akçakoca’nın Esmahanım köyünde kaybolan dördü çocuk, ikisi kadın yedi kişi için dün sabahın ilk ışıklarıyla arama çalışmaları havadan, karadan ve denizden tekrar başladı. Kayıp yedi kişi için AFAD, jandarma ve bölgeden gelen gönüllü ekipler ile itfaiye ekipleri seferber oldu.

Selde, iki aileden Nilgün Kaplan (39), çocukları Funda Kaplan (9), ikizleri İlayda Sinem ve Sanem Kaplan (7), Cengiz (55) ve Fatma Töngel (42) çifti ile çocukları Kağan Töngel’in (3) kaybolduğu öğrenildi. Kayıp kişilerin sürüklenmiş olma ihtimallerine karşı JAK Timleri’ne bağlı dalgıçlar köyden geçen Kıran Deresi’nde arama çalışması yaparken, AFAD ve gönüllü arama-kurtarma ekipleri de çalışmalarını karadan sürdürdü. Çalışmalarda, drone ve helikopterler ile havadan da tarama yapıldı.

Dere yatağında buldu

Çalışmalar sürerken öğle saatlerinde Esmahanım ile Uğurlu köyü arasında dere yatağında eşi ve bebeği ile kaybolan Fatma Töngel’in cesedi bulundu. Töngel’in cenazesi helikopter ile Akçakoca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak morga konuldu. Esmahanım’da drone ile havadan görüntülenen köyün içinden geçen dere kenarındaki bazı evlerin yan yattığı, elektrik tellerinin koptuğu, derenin devrilen ağaçlar, traktör römorkları ve iş makineleri yüzünden kapandığı, köprünün yıkıldığı görüldü. Esmahanım Köyü Muhtarı Taşkın Ersoy, “Helikopterlerle köyden tahliye işlemleri devam ediyor. Bölgede enerji kesintisi olduğu için bize ulaşabilecekleri telefonları araçlarımızı çalıştırarak şarj edebiliyoruz” dedi. Bölge sakinlerinden Hayri Ersoy da, “Köyün yaklaşık yüzde 70’i bu afetten zarar gördü” dedi.

Muhtar azası Nurullah Kap ise “Evlerinde durabileceklerini düşündükleri Töngel ve Kaplan ailelerini sel evin içinden alıyor. 9 kişi sele kapılıyor, iki genç köy merkezinde ağaca çıkıyor ve helikopterle buradan alınıyor” diyerek felaketi anlattı.

Bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Furkan Kaplan’ı halasının evinde ziyaret etti. Geçirdiği korku dolu saatleri anlatan Kaplan, “Köye çok yağmur yağdı, sel geldi. Sabah dere yine taştı. Hepimiz bir odada kaldık. Yatak devrildi, annem kardeşlerimi kucakladı. Biraz sürüklendim, evimizin arkasında fındık ocaklarına tutunduk. Çok su geldiği için boğulacaktık. Bana odun vurunca onlardan koptum. Tırmandığım ağaçta yardım gelmesini bekledim” diye konuştu.

‘Eşim ve 3 çocuğumu kaybettim’

Eşi ve 3 çocuğunu kaybeden Erkan Kaplan, “Ben evde değildim. Eşim ve 3 çocuğumu kaybettim. Arama çalışmaları devam ediyor. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bekliyoruz. Ne diyebilirimki bu saatten sonra” derken yakınlarını kaybeden Resul Kaplan da, “Yengem ve yeğenlerimi kaybettim. Bekliyoruz. Çok üzgünüz” şeklinde konuştu.

‘Evimin enkazı bile yok’

Esmahanım köyünde kaybolan 6 kişiyi bulmak için AFAD ekipleri arama kurtarma köpekleriyle dere yatağında çalışmalara devam ediyor. Kızılay Esmahanım köy meydanına kurduğu seyyar mutfakla vatandaşlara yemek dağıtımı yapıyor. Esmahanım köyü sakinleri ise selin verdiği zararı temizlemeye çalışıyor.

Selden son anda kurtulduklarını belirten Faruk Yenisu, “Bu bir afet. Sel kısa bir zamanda büyüdü. Son anda kurtulduk. Daha önce böyle bir şey olmamıştı. Burada evim vardı. Traktörüm vardı şimdi evimin enkazı bile yok. Dere aldı götürdü. Çocuklarımı arka camdan kaçırdım oradan rampalardan tırmanarak kaçtık. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Sadece kendimizi kurtarabildik” dedi.

‘Heyelan mıntıkası’

Selin en çok etkilediği yerlerden Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen köyünde ise asfalt yolda birçok noktada göçük meydana geldi. İki şeritli yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı. Bölge “heyelan mıntıkası” ilan edildi.

Metrekareye 176 kilo yağdı

Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada, Akçakoca ilçesine 84,7 kilogram, Cumayeri ilçesine 75 kilogram, Çilimli ilçesine 72 kilogram ve Kardüz Yaylası’na 161,7 kilogram yağış düştüğü söylendi. Meteoroloji’den yapılan açıklamada ise metrekareye 176 kilogram yağış düştüğü ifade edildi. Uzmanlar bu miktarın bir yılda düşen yağmur miktarına yakın olduğunu ifade etti.

Erdoğan: Tüm imkânlar seferber edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Düzce Valisi Zülkif Dağlı’yı telefonla arayarak sel ve heyelanlara ilişkin bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre, Düzce’deki sel ve heyelanlara ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Erdoğan, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini bildirdi.

500 bin TL ödenek

Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Yaşanan afet nedeniyle acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla 500 bin lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Cumayeri ve Akçakoca ilçelerine bağlı köylerden toplam 219 vatandaşımız mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılarak güvenli alanlara sevk edilmiştir. Sel ve su baskınlarından etkilenen 135 vatandaşımız için barınma yerleri (öğrenci yurdu içerisinde) tahsis edilmiş, 50 vatandaşımız yakınlarının yanına yerleştirilmiştir” denildi.

174’ü helikopterle kurtarıldı

Selde mahsur kalan 174 kişi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait helikopterlerle kurtarıldı. Selzedeler için seferber olan Türk Kızılay Düzce Şubesi ekipleri de Esmahanım köyüne helikopterle bin 500 kişilik gıda, su, battaniye ve hijyen seti ulaştırdı.