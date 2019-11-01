MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem10 ayda 5 milyon kişi kullandı!
01.11.2019 - 19:55 | | AA

10 ayda 5 milyon kişi kullandı!

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Türkiye'nin Gürcistan sınırında bulunan Sarp Sınır Kapısı'nı 10 ayda 5 milyon 825 bin yolcunun kullandığını bildirdi.

10 ayda 5 milyon kişi kullandı!

Gümrük sahasında görev yapan kurumların amirleriyle Mülki İdare Amirliği Toplantı Salonunda toplantı yapan Vali Doruk, sınır kapısının daha modern ve konforlu bir sınır kapısı haline getirildiğini söyledi.

Modernize edilen Sarp Sınır Kapısı'nın ülkenin vizyon projeleri arasında yer aldığını belirten Doruk, Sarp Sınır Kapısı'ndan yıl başından itibaren 5 milyon 825 bin yolcunun giriş çıkış yaptığını aktardı.

Vali Doruk, en alt kademesinden en üst kademesine kadar gümrük kapısında görevli tüm personelden, sınır kapısından giriş çıkış yapan yolculara Türkiye'nin misafirperverliğini yansıtan davranışlarda bulunmalarını da istedi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Tahir Demir, Sarp Gümrük Müdürü Atila Karataş ile gümrük kapısında görevli yetkililer katıldı.

Toplantının ardından bir süre gümrük sahasında incelemede bulunan Vali Doruk, Hopa ilçesindeki Hopa Müzesi'ni de ziyaret etti.

Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Antalya'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda iki kişi yakalandı

Antalya'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda iki kişi yakalandı

10 ayda 5 milyon kişi kullandı!

10 ayda 5 milyon kişi kullandı!

Sevgili Geçmiş dizisi oyuncusu Burak Çelik'in boyu ve yaşı kaç?

Sevgili Geçmiş dizisi oyuncusu Burak Çelik'in boyu ve yaşı kaç?

İstanbul kendi rekorunu kırdı

İstanbul kendi rekorunu kırdı

Sıradaki Haber