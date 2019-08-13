Son dakika: 10 ayrı tim peşindeydi... Listeden böyle düştü!

Sabah gazetesinden Sırrıberk Arslan'ın haberine göre, bir milyon 500 bin TL ödüllü mavi kategoride aranırken, yardımcısı ve emrindeki 6 terörist ile birlikte etkisiz hale getirilen örgütün sözde Erzurum Eyalet Komutanı "Şevin Bingöl" kod adlı Hülya Kül'ün 22 güvenlik görevlisinin şehit olduğu, 66 güvenlik görevlisinin yaralandığı saldırıların faili olduğu ortaya çıktı.



Kül'ün etkisiz hale getirildiği operasyon sırasında yaptığı son telsiz konuşmasında ise Kandil'e "Asker çembere aldı buradan kurtulmamız mucize" dediği belirlendi. Terör örgütü PKK'nın, sözde Erzurum eyalet komutanı olan ve İçişleri Bakanlığının listesinde, 1 Milyon 500 bin TL ödüllü mavi kategoride aranan Şevin Bingöl" kod adlı Hülya Kül'ün, geçen 21 Temmuz'da, Jandarma Özel Harekât Timleri tarafından, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, emrindeki 7 terörist ile birlikte etkisiz hale getirildiği operasyonun detaylarına ulaşıldı.

ŞİFRELİ GÖRÜŞME YAPTILAR



Operasyondan önce bölgede görev yapan istihbarat birimleri, Kandil'de bulunan örgüt yöneticilerinden "Bese Hozat" kod adlı Hülya Oran, 10 Temmuz gecesi telsizle terörist Hülya Kül'le şifreli bir görüşme yaptığını belirledi. Kaydedilen görüşmenin çözümünde Hozat'ın kısa sürede etkili bir eylem yapması talimatı verdiği ve Hülya Kül'ün korumalarıyla Yedisu bölgesine geçtiği tespit edildi. Bingöl Jandarma Komutanlığı JÖH ve komandolardan oluşan 10 ayrı tim kurarak bölgede pusu ve gözetleme ve arazi araması yapmak için operasyon başlattı. Havadan da İHA'ların kullanıldığı operasyonda, Hülya Kül ve yanındaki teröristler, Yedisu ilçesi kırsalında çembere alındı.



'Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık veren Hülya Kül ile aralarında 300 bin lira ödüllü gri kategoride aranan yardımcısı Erzurum eyaleti Çavreş Gücü sorumlusu "Bahoz Velat" kod adlı Cihan Akal'ın da bulunduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi. İstihbarat birimlerinin hazırladığı rapora göre, operasyon sırasında çevresi sarılan Hülya Kül, 20 temmuz gecesi, "Jin Koçgiri" koduyla Kandil'deki örgüt üyeleriyle yaptığı telsiz konuşmada, "(asker) grubu çembere aldı. Kayıplarımız var. Buradan çıkmamız mucize" dedi. Grup, daha sonra da etkisiz hale getirildi.

Raporda, 17 yaşında örgüte katılan ve 23 yıldır örgütün dağ kadrosunda bulunan Hülya Kül'ün, 4 yıl önce Kandil'den Bingöl bölgesine gönderildiğinde sevgilisi "Poyraz Agir" kod adlı Mehmet Şirin Özen ile sivil kıyafetle çektirdikleri fotoğrafa yer verildi. İstihbarat birimleri ayrıç Hülya Kül'ün, sevgilisi Mehmet Şirin Özer, 26 Ağustos 2018'de Karlıova'da etkisiz hale getirildiğinde, gece telsizden ağlayarak ağıt yaktığını tespit etti. Rapora göre Hülya Kül'ün, son 4 yılda bulunduğu bölgede bizzat katıldığı ve talimatını verdiği saldırılardan bazıları şöyle:



27.04. 2016: Muş-Varto karayoluna döşenen EYP'nin, özel harekât polislerini taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu polis Coşkun Özcan'ın şehit edilmesi, 4 polisin yaralanması.

08.06.2018: Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, askerlerinin bulunduğu araca düzenlenen saldırıda Er Şevki Eren Yarkın'ın şehit edilmesi, 3 askerin yaralanması.

12.03.2018: Ağrı doğubeyazıt'ta Jandarma Uzman Çavuş Göksel Koç'un şehit edilmesi.

18. 08.2016: Bomba yüklü araçla Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan saldırıda polis memurları Serhat Öztürk, Elvan Özbay veYusuf Kenan Mutlu'nun şehit edilmesi ve 217 kişinin yaralanması.

12.06.2017: Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yeni yazı köyü kırsalında operasyon çıkan çatışmada Uzman Onbaşı Ufuk Demirkıran'ın şehit edilmesi.

LİSTEDEKİ ELEBAŞILARI TEK TEK ÖLDÜRÜLDÜ



Terör örgütü PKK'nın sözde Erzurum Eyaleti olarak adlandırdığı bölgede, 3 yılda, aralarında biri kırmızı, biri yeşil, 2'i mavi, 3'ü turuncu, 8'i gri kategoride, toplam 11 Milyon 400 bin lira ödülle aranan 15 örgüt yöneticisinin de bulunduğu 118 terörist öldürüldü. Aralarında Erzurum saha sorumlusu "Panzer Kemal" kod adlı Medeni Sayılgan, Erzurum Eyaleti Beşli Yürütme Konseyi Üyesi Raife Elmas ve "Erzurum Eyalet Sorumlusu" "Mahmut Laçin'in de vardı. Bölgede eylem yapamaz hale gelen örgüt, PKK'nın kadın elebaşlarından "Bese Hozat" kod adlı Hülya Oran'ın teklifi ile 4 yıldır bölgede bulunan ve grup sorumluluğu yapan Hülya Kül'ü eyalet komutanı yaptı.