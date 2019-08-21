10 bin laleli enstalasyon

Bloomberg’de yer alan habere göre, sanatçı her cumartesi günü Utrecht’teki çiçek pazarından aldığı laleleri tek tek fotoğrafladı ve isimlerini, türlerini de ekleyerek bir projeye imza attı. “Bir günde neredeyse 700 tane fotoğraf çekiyordum ve aslında bu insan bileği için oldukça yorucu bir efordu” diyen sanatçının 150 metrekarelik alanı kaplayan enstalasyonu, dünyanın çeşitli kentlerinde gösterilecek. Memleketi Londra’da da enstalasyonunu sanatseverlere gösterecek olan sanatçı, 17’nci yüzyılda Hollanda’da ortaya çıkan “lale çılgınlığı”nın devamı olarak bu işe giriştiğini söylüyor. l