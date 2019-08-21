21.08.2019 - 08:42| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
10 bin laleli enstalasyon
Londralı sanatçı Anna Ridler, Hollanda’daki çiçek pazarında satılan lalelerle ilgili bir projeye imza attı.
Bloomberg’de yer alan habere göre, sanatçı her cumartesi günü Utrecht’teki çiçek pazarından aldığı laleleri tek tek fotoğrafladı ve isimlerini, türlerini de ekleyerek bir projeye imza attı. “Bir günde neredeyse 700 tane fotoğraf çekiyordum ve aslında bu insan bileği için oldukça yorucu bir efordu” diyen sanatçının 150 metrekarelik alanı kaplayan enstalasyonu, dünyanın çeşitli kentlerinde gösterilecek. Memleketi Londra’da da enstalasyonunu sanatseverlere gösterecek olan sanatçı, 17’nci yüzyılda Hollanda’da ortaya çıkan “lale çılgınlığı”nın devamı olarak bu işe giriştiğini söylüyor. l
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