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18.11.2019 - 12:53 | | İHA

10 günlük bebek ölü bulundu

Kayseri'de yabancı uyruklu 10 günlük henüz adı konmamış bebek yatağında ölü bulundu.

10 günlük bebek ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre Sahabiye mahallesi Dalaman sokakta meydana gelen olayda Suriye uyruklu Mustafa ve Zeynep U., sabah uyandıklarında 10 günlük bebeklerini hareketsiz buldu. Druumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri henüz adı konmamış bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümü şüpheli bulunan bebeğin cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Baba Mustafa U. ise ekiplerin çalışmalarını gözyaşları içerisinde izledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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