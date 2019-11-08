10 ilde peş peşe operasyon! Yakalandılar

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, FETÖ/PDY içerisinde ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemini kullandıkları ileri sürülen ve aralarında muvazzaf yüzbaşı ve üsteğmenlerin de olduğu toplam 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik Trabzon, Muğla, Hakkari, Tekirdağ, Amasya, Erzincan, Kırklareli, Antalya, Mersin ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer 6 şüphelinin ise yakalaması için çalışmalar devam ediyor.