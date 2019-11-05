Türkiye Cunhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 yılında Dolmahçe Sarayı'nda 09:05'te hayata veda etti. Atamızın aramızdan ayrılışının üzerinden geçen 81. ölüm yıldönümünde mezarı başında Anıtkabir'de düzenlenecek olan törenlerle anılacak. Peki 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım hangi güne denk geliyor?

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil sayılmamaktadır. Ayrıca 10 Kasım Pazar gününe denk gelmektedir