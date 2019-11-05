05.11.2019 - 10:00 |
10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım hangi güne denk geliyor?
Atatürk'ü Anma Günü olan 10 Kasım için araştırmalar başladı. Türkiye'nin ve Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün üzerinden geçen 81 yılın ardından Anıtkabir'de anılacak. Peki 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım hangi güne denk geliyor?
Türkiye Cunhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 yılında Dolmahçe Sarayı'nda 09:05'te hayata veda etti. Atamızın aramızdan ayrılışının üzerinden geçen 81. ölüm yıldönümünde mezarı başında Anıtkabir'de düzenlenecek olan törenlerle anılacak. Peki 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım hangi güne denk geliyor?
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil sayılmamaktadır. Ayrıca 10 Kasım Pazar gününe denk gelmektedir
Kontrolden çıkan araç, arkadan çarptığı aracın altına girdi’de sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, park halindeki araca çarparak altına girdi. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrildi. Park halindeki araç kendisine çarpan aracın üzerinde askıda kalırken, kazanın yaşanma anındaki ilginç görüntüler kameralara yansıdı.