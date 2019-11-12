MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri10 Kasım'da evden çıktı bir daha dönmedi!
12.11.2019 - 11:09 | | İHA

10 Kasım'da evden çıktı bir daha dönmedi!

Tekirdağ’da günler önce okula gitme bahanesi ile evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Hilal Şahin’in ailesinin meraklı bekleyişi sürüyor.

10 Kasım'da evden çıktı bir daha dönmedi!

Kapaklı’da ailesi ile birlikte ikamet eden Hilal Şahin, 10 Kasım Pazar günü okula gittiğini söyleyerek evden çıktı. Görgü tanıklarının iddiasına göre evden çıktıktan sonra otogara giden ve bilet alan Şahin, İstanbul’a gitti. Bir daha kendisinden haber alınamayan Hilal’i merak eden ailesi, canlı bir televizyon programına katılarak kızlarını arama kararı aldı.

''MOBİL UYGULAMADAN ARKADAŞLARI VARDI''

Ailesinin iddiasına göre Hilal’in son zamanlarda mobil bir uygulama üzerinden oyun oynadığı ve oynadığı oyunda arkadaş grubu olduğu belirtildi. Son günlerde uygulama üzerindeki arkadaşları ile çok sık konuştuğunu belirten Şahin ailesi, Hilal’in bu kişilerin yanına gitmiş olabileceğini söyledi.

Lisede öğretmen dehşeti: Dövdü, tekmeledi, yerlerde sürükledi!Bir vekil öğretmenin, öğrencisine uyguladığı şiddetin görüntüleri tüm dünyada gündem yarattı. 15 yaşındaki öğrencisini feci şekidle döven öğretmen tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şeyda Nur Karaoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Şeyda Nur Karaoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Nöbetten dönen Özlem hemşire feci kaza öldü!

Nöbetten dönen Özlem hemşire feci kaza öldü!

Elimi Bırakma Azra'ya büyük şok! Elimi Bırakma 53. bölüm fragmanı

Elimi Bırakma Azra'ya büyük şok! Elimi Bırakma 53. bölüm fragmanı

A 101 aktüel bu hafta | A 101 14 Kasım Perşembe

A 101 aktüel bu hafta | A 101 14 Kasım Perşembe

Sıradaki Haber