10 Kasım'da toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metrobüs, metro ve marmaray bedava mı?

10 Kasım 1938 saat 09.05'te tüm Türkiye yasa boğuldu. Ulu Önder Atatürk tam 81 yıl önce hayata gözlerini yumdu. Ata'ya hala özelme ve minnetle anarken vatandşlar yarın resmi tatil olup olmadığını merak edip bir yandan da toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını sorguluyor.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım resmi tatil değildir ve toplu taşıma da ücretsiz değildir.