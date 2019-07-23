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23.07.2019 - 13:03| İHA

10 kişi yaralanmıştı... O cismin parçası bulundu!

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Çevlik Sahilinde 10 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen cismin demir plakası, iş makineleri yardımıyla denizden çıkarıldı.

10 kişi yaralanmıştı... O cismin parçası bulundu!

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta sonunda denizde yüzerken bilinmeyen bir cisim nedeniyle 10 kişinin belirli yerlerinden yaralandıkları ortaya çıktı. Tespit edilemeyen cismin demir plakası, iş makineleri yardımıyla denizden çıkarılabildi, cismin cam kısmına ise ulaşılamadı.

10 kişi yaralanmıştı... O cismin parçası bulundu

Denizde cismi arama faaliyetlerinin süreceği, yaralanan 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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