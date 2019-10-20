10 reçetenin 3’ünde antibiyotik yazılı!

Antibiyotiklerin uygun olmayan kullanımları, enfeksiyon hastalıklarının tedavisini olumsuz etkilerken, bu durum iyileşme sürelerinin uzamasına yol açıyor. Bilinçsiz tüketim nedeniyle oluşan vahim tabloyu Milliyet’e anlatan Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Önder Ergönül, “Bakteriler ile gelişen enfeksiyonların tedavisi yoğun antibiyotik tüketimi nedeniyle güçleşiyor. İdrar yolu enfeksiyonu geçiren hastaların yaklaşık üçte birinde tablet şeklinde ağızdan antibiyotik veremiyoruz. Bu durum, alt ve üst solunum yolu enfeksiyonları, cilt enfeksiyonları için de benzer durumda” dedi.

Dirençli bakteri

‘Hastane Uygulamaları için Antimikrobiyal Yönetim Kursu’nun hayata geçirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Prof. Dr. Ergönül sözlerini şöyle sürdürdü: “Antibiyotiğe dirençli bakterilerin en önemli kaynağı hastaneler. Hastanelerdeki uygunsuz ve yaygın antibiyotik kullanımı dirençli bakterilerin topluma yayılmasına neden oluyor. Hastanede yatan her üç hastadan birine mikroplardan koruma tezi ileri sürülerek antibiyotik kullandırılıyor. Yoğun bakım ünitelerinde ise, hastaların yarısından çoğuna antibiyotik veriliyor. Bunları yaklaşık yüzde 35’lik kısmı ‘geniş spektrumlu’ antibiyotikler. Bu da direnç gelişiminin hızlı ve kolay olmasına neden oluyor. Türkiye, OECD ülkeleri arasında kişi başına antibiyotik tüketiminin en çok olduğu ülke. Reçetesiz antibiyotik satışının yasaklanması antibiyotik kullanım sıklığını azalttı. Ancak halen Türkiye’de her 10 reçetenin en az 3’ünün antibiyotik olduğu biliniyor.”

Türkiye ilk sırada

Dirençli bakteriler nedeniyle dünya genelinde yılda yaklaşık 700 bin kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Prof. Dr. Ergönül şu uyarıylarda bulundu: “Ne yazık ki, antibiyotiklere dirençli bakteriler yönünden Türkiye ilk sırada. Türkiye’nin ardından Yunanistan ve Güney Kore geliyor. Antibiyotik direnç oranlarının en düşük olduğu ülkeler ise İzlanda, Hollanda, Norveç ve İsveç olarak sıralanıyor. Sadece AB ülkelerinde her yıl, 33 bin kişi dirençli bakterilere bağlı enfeksiyonlar nedeniyle ölüyor. Bu oran, influenza, tüberküloz ve HIV/AIDS’ten kaybedilen kişilerin toplam sayısından fazla.”