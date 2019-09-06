‘10 talepte kurultay zorunlu’

TBB Genel Kurulu’nun toplanmasına yönelik konuşan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, şunları söyledi: “Seçimli olağanüstü genel kurul yapılması noktasında yönetim kurulu kararı alan bir tek Ankara Barosu var. Biz üzerimize bu sorumluluğun düştüğüne inanarak bu kararı aldık. Başka barolar da eğer 10 baroyu tamamlayacak şekilde bu kararı alırlarsa TBB olağanüstü seçimli toplantıya gitmek durumundadır. “Adli yıl açılış sürecinde çok ciddi bir güven krizi ortaya çıktı” diyen Sağkan, TBB’nin hiçbir baronun davetine gerek kalmadan genel kurula gitmesi gerektiğini söyledi.