10 yıl gençleşmek için 25 uzmandan öneri

Posta’nın deneyimli sağlık editörü Özgür Çelenk, her gün gazete sayfalarında okuyuculara sunduğu sağlık önerilerini kendi deneyimleri ve uzmanların görüşleriyle “Gençlik Sırları” ismiyle kitaplaştırdı. Her biri alanında uzman olan 23 tıp doktorunun tavsiyeleriyle oluşturulmuş 250 farklı genç kalma önerisinin bulunduğu kitapta, ömrü kısaltan alışkanlıklardan, göbek eritmek için yapılacak en iyi diyetin hangisi olduğuna, gençlik genlerini uyaran beslenme tarzından, yaşlanmayı tersine çeviren tedavilere çok sayıda konu ele alınıyor. Kitaba görüşlerini aktaran doktorlar arasında da kalp ve damar cerrahisi, fitoterapi, nöroloji, psikiyatri, estetik cerrahi, üroloji, metabolizma hastalıkları, diyetisyen, geriatri, iç hastalıkları, kardiyoloji, enfeksiyon, nefroloji, fizik tedavi, göz ve gastroenteroloji uzmanları bulunuyor.









Beslenmeye dikkat



Özgür Gökmen Çelenk kitabın önsözünde sağlıklı bir yaşam için şu öneride bulunuyor:



“Önlenebilir hastalığın temelinde yanlış beslenme ve hareketsizlik yatıyor. Yazdığım kitabın önemli hedeflerinden biri obezite dahil pek çok kronik hastalığı önlemek, bu hastalıklarla mücadele yöntemlerini anlatmak. Genç görünmenin yolu sağlıklı yaşam kurallarından geçiyor. Bu kuralları hayata geçirdiğinizde yaşlanmayı geciktirebilir, 10 yıl genç görünebilir, kronik hastalıklardan korunabilir, mutlu ve doyumlu bir ruh haline kavuşabilirsiniz.”