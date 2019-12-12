Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dar gelirli vatandaşlara müjde... 894 liraadan başlayan taksitler ve 240 ay vadeyle vatandaşlar ev sahibi olabilecekler. Her yıl 100 bin sosyal konut müjdesi sonrası vatandaşlar "100 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor?" sorusuna cevap aramaya başladılar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada projelerin başlama tarihini ve ödeme şekli hakkında şunları söyledi:

"Bugünkü tanıtım töreniyle 2020 programımız kapsamında ülkemizin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutun daha inşa sürecini başlatıyoruz. Yılbaşı itibarıyla, temeli attıktan sonra azami bir ila bir buçuk yıl içinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. Hedefimiz bundan sapma olmaması ve vatandaşlarımızın zemin artı 2, zemin artı 3, bilemediniz zemin artı 4 olmak üzere bu binalara yerleşmeleri. Bunu sağlamak suretiyle hem depreme dayanıklı hem de görünümü itibarıyla gerçekten kadim tarihimizdeki mahalle kültürünü yeniden hakim kılmanın adımlarını atmış olacağız.

ÖDEME ŞEKLİ

17 yıldır yürüttüğümüz şehircilik hamlesine yeni bir altın hamle eklemiş bulunuyor. 2020 kapsamında 81 ilde 100 bin sosyal konutun yapımına başlanacak. Vatandaşlarımız aylık 894 liraadan başlayan taksitler ve 240 ay taksitle vatandaşlarımız konut sahibi olacak. Evler 1-1,5 yılda teslim edilecek. 2+1 daireler 85 metrekare,, 3+1 daireler 100 metrekare olacak. Bu projenin toplam maliyeti 17 milyar 300 milyon lirayı buluyor."

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başvuruların 15 Aralık 2019'da yapılacağını duyurdu. Başvuruların son tarihi ise 15 Ocak 2020 olarak belirlendi.