MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem100 dönüm kül oldu!
23.10.2019 - 17:19 | | İHA

100 dönüm kül oldu!

Kırşehir’in Kaman ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm arazi kül oldu.

100 dönüm kül oldu!

Edinilen bilgiye göre, Kaman ilçesine bağlı Müderris Mahallesi ile Yelek köyü arasında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Arazinin yandığını gören bölgedeki vatandaşlar, ilçe itfaiye ekiplerine haber verdi. Dağlık arazide meydana gelen yangına Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü ve Kaman ilçe belediyesi itfaiye müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadı. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye birimi personeli bölgede soğutma çalışması yaptı.

Yangında yaklaşık 100 dönüm arazinin zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili polis, geniş çaplı inceleme başlattı.

 

 

    Avcılar’da korkutan çatı yangınıİstanbul Avcılar’da 4 katlı bir binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yandı. Mahallede paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bilim insanları şokta! İlk kez karşılaştılar...

    Bilim insanları şokta! İlk kez karşılaştılar...

    Akıncı Üssü davasına savunmalarla devam edildi

    Akıncı Üssü davasına savunmalarla devam edildi

    Cumhuriyet Bayramı'na özel anlamlı billboard: Kendine iyi bak

    Cumhuriyet Bayramı'na özel anlamlı billboard: Kendine iyi bak

    Antalya'da fuhuş operasyonu! Ekipler dakika dakika takip etti

    Antalya'da fuhuş operasyonu! Ekipler dakika dakika takip etti

    Sıradaki Haber