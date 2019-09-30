11 Ayın sultanı Ramazan ayı, bu yıl ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı 2020 tarihi

Ramazan ayı, maneviyat duygusuyla tüm yurdumuzu etkisi altına alıyor. Ramzan ayında dini görevimiz olan orucu tüm inançlı vatandaşlarımız yerine getiriyor. Oruç tutarak dini görevini tamalayan vatandaşlar, Ramazan ayının tüm anlam ve önemine ermiş oluyor. Peki bu yıl Ramazan ayı hangi tarihe denk geliyor?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Bu yıl Ramazan ayı, 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak, 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü ise sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı bu yıl, 24 Mayıs 2020 Pazar (1. Gün)

25 Mayıs 2020 Pazartesi (2. Gün)

26 Mayıs 2020 Salı (3. Gün)