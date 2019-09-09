11 Eylül filmi konusu nedir? 11 Eylül filmi oyuncuları kimlerdir?

Amerika tarihinin en önemli olaylarından biri olan 11 Eylül faciasının konu alındığı 11 Eylül filmi, bu akşam televizyonda ilk kez yayınlanıyor. İşte büyük bir heyecan vaad eden 11 Eylül filmi ile ilgili tüm ayrıntılar...



11 EYLÜL FİLMİ KONUSU NE?



11 Eylül olaylarını konu alan film, Dünya Ticaret Merkezi’nin Kuzey Kulesi’nde bir asansörde mahsur kalan beş kişinin yaşam mücadelesini gözler önüne seriyor. Umutlarına tutunup buradan kurtulmaya çalışırken yaşadıkları acı ve bilinmezliğe şahit oluyoruz.



11 EYLÜL FİLMİ OYUNCULARI

Charlie Sheen - Jeffrey Cage



Whoopi Goldberg - Metzie



Gina Gershon - Eve



Luis Guzmán - Eddie



Wood Harris - Michael



Olga Fonda - Tina



Jacqueline Bisset - Diane