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09.09.2019 - 20:34

11 Eylül filmi konusu nedir? 11 Eylül filmi oyuncuları kimlerdir?

Gerçek adı 9/11 olan ve 2017'de gösterime giren drama filmi 11 Eylül, bu akşam izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 2017'de girdiği gösterimde oldukça beğeni toplayan 11 Eylül filminin konusunu ve oyuncu kadrosunu haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz...

11 Eylül filmi konusu nedir? 11 Eylül filmi oyuncuları kimlerdir?

Amerika tarihinin en önemli olaylarından biri olan 11 Eylül faciasının konu alındığı 11 Eylül filmi, bu akşam televizyonda ilk kez yayınlanıyor. İşte büyük bir heyecan vaad eden 11 Eylül filmi ile ilgili tüm ayrıntılar...

11 EYLÜL FİLMİ KONUSU NE?

11 Eylül olaylarını konu alan film, Dünya Ticaret Merkezi’nin Kuzey Kulesi’nde bir asansörde mahsur kalan beş kişinin yaşam mücadelesini gözler önüne seriyor. Umutlarına tutunup buradan kurtulmaya çalışırken yaşadıkları acı ve bilinmezliğe şahit oluyoruz. 

11 EYLÜL FİLMİ  OYUNCULARI

Charlie Sheen - Jeffrey Cage

Whoopi Goldberg - Metzie

Gina Gershon - Eve

Luis Guzmán - Eddie

Wood Harris - Michael

Olga Fonda - Tina

Jacqueline Bisset - Diane

İzmir semalarında heyecan veren kurtuluş gösterisiSoloTürk ve Türk Yıldızları, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde özel bir akrobasi gösterisi sundu.
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