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03.11.2019 - 11:32 | | DHA

11 gün sonra acı haber!

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, çalıştığı fabrikada yüksekten düşerek ağır yaralanan Hasan Akgönül (62), 11 gün sonra hayatını kaybetti.

11 gün sonra acı haber!

Kemalpaşa’da bulunan bir maden fabrikasında çalışan Hasan Akgönül, 22 Ekim günü çalışırken dengesini kaybedip yüksekten düştü. Yaralanan Akgönül ağır yaralandı. İşçilerin çağırdığı ambulansla Hasan Akgönül, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. 11 gün yoğun bakımda kalan Akgönül, dün gece hayatını kaybetti. Akgönül'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

    Merak edip geri döndü, bu halde bulduErzurum'un Şenkaya ilçesinde tüfekle vurulduğu belirlenen boz ayı telef oldu. Yöre sakinlerinden Eşref Kan (70), ayıyı yaralı gördüklerini, bir gün sonra da ölüsünü bulduklarını söyledi.
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