11 Kasım On Numara çekiliş sonuçları! 3 kişi büyük ikramiye kazandı

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Binlerce vatandaşın umut kapısı olarak gördüğü şans oyunları arasında yer alan On Numara'da 901. hafta çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. 10 bilen 3 talihli 192.270,70 TL tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyenin sahipleri İstanbul Maltepe, Konya Akşehir ve İzmir Ödemiş ilçelerinden çıktı.

On Numara çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 9 bilen 116 kişi 3.315,00 TL, 8 bilen 2.200 kişi 175,25 TL, 7 bilen 22.390 kişi 24,50 TL, 6 bilen 134.985 kişi 4,30 TL ve son olarak hiç bilemeyen 220.790 kişi 3,30 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.