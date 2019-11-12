12.11.2019 - 08:58 |
11 Kasım On Numara çekiliş sonuçları! 3 kişi büyük ikramiye kazandı
On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. 901. hafta çekilişinin gerçekleştirdiği On Numara çekilişinde on bilen 3 talihli 192.270,70 TL tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. İşte 11 Kasım On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...
On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Binlerce vatandaşın umut kapısı olarak gördüğü şans oyunları arasında yer alan On Numara'da 901. hafta çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. 10 bilen 3 talihli 192.270,70 TL tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyenin sahipleri İstanbul Maltepe, Konya Akşehir ve İzmir Ödemiş ilçelerinden çıktı.
On Numara çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 9 bilen 116 kişi 3.315,00 TL, 8 bilen 2.200 kişi 175,25 TL, 7 bilen 22.390 kişi 24,50 TL, 6 bilen 134.985 kişi 4,30 TL ve son olarak hiç bilemeyen 220.790 kişi 3,30 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.
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