11 Milyon fidan nereye dikilecek? Geleceğe Nefes Ol Kampanyası ne zaman bitecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı Geleceğe Nefes Ol Kampanyası heyecnala ilerliyor. Ülkemizin dört bir yanından katılımcıya ulaşan Geleceğe Nefes Ol kampanyası gönülleri ferahlatıyor. Kampanyaya katılım sağlamak isteyenler, başvuru detaylarını ve fidan nasıl alınır, fidan ücretli mi sorularını araştırıyor. İşte merak edilen o soruların yanıtları...

GELECEĞE NEFES KAMPANYASINDA 11 MİLYON FİDAN NEREYE DİKİLECEK?

Aşağıdaki illere ait fidan dikim tören alanlarının yerlerini öğrenebilirsiniz. 11 Kasım 2019’da saat 11.11’de sizi, aileniz, arkadaşlarınız ve komşularınız ile birlikte bereketli topraklarımıza fidan dikmeye bekliyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en değerli miras 11 Kasım 2019 tarihinde birlikte dikeceğimiz fidanlarımız olacak.

FİDAN YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ



GELECEĞE NEFES KAMPANYASI ÜCRETLİ Mİ? BİR FİDAN NE KADAR?

Kişi ya da Kuruluş istendiği sayıda fidan bağışında bulunabilir. Bağışlanan fidanlar ağaçlandırma sahası içinde yer alır.

1 Fidan Bağışı 10 TL'dir.

BAĞIŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

GELECEĞE NEFES KAMPANYASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

11 Kasım 2019’da saat 11:11’de 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluşuyor.