11 milyon fidan yarın toprakla buluşuyor! Geleceğe Nefes Kampanyası fidan dikim alanları nereler?

Geleceğe Nefes Kampanyasına olan ilgi katlanarak devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Geleceğe Nefes Kampanyasına 81 ilde büyük ilgi gösterildi. Vatandaşların bireysel olarak fidan bağışında bulunabildiği kampanyaya büyük şirketlerde büyük ilgi gösterdi. 11 Kasım tarihinde saat 11:11'de toprakla buluşturulacak olan 11 milyon fidan için geri sayım başladı. Yarın toprakla buluşturulacak olan 11 milyon fidan için vatandaşlar fidan dikim alanlarını araştırmaya devam ediyor. Peki 11 milyon fidan nereye dikilecek. Fidan dikim alanları nereler?

GELECEĞE NEFES FİDAN DİKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında fidan dikimi 11 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. Fidan dikimi 11.11'de başlayacak.

FİDAN DİKİM YERLERİ NEREDE?

11 Kasım 2019 11.11'de başlayacak olan fidan dikimi için illere ait fidan dikim tören alanları açıklandı. "https://gelecegenefes.com/" adresinden fidan dikim töreni yerlerini öğrenmeniz mümkün. Fidan dikim törenine aileniz, arkadaşlarınız ve komşularınızla birlikte gelebilirsiniz.

FİDAN DİKİM YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ