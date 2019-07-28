11 üniversiteye rektör atandı

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl yeniden rektör olarak atanırken Ordu Üniversitesi Rektörlüğü’nde Prof. Dr. Tarık Yarıgaç’ın yerine Prof. Dr. Ali Akdoğan getirildi.

İstanbul’da değişmedi

Erdoğan, 11 üniversiteye rektör atadı. Resmi Gazete’de yer alan karara göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Remzi Gören’in yerine Prof. Dr. Kazım Uysal, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde 17 Kasım 2014’te rektör olarak atanan Prof. Dr. Kemal Çelebi’nin yerine Prof. Dr. Ahmet Ataç, Ordu Üniversitesi Rektörlüğü’nde Prof. Dr. Tarık Yarıgaç’ın yerine ise, Prof. Dr. Ali Akdoğan getirildi.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mahmut Ak yeniden atandı. Ak, 3 Nisan 2015’ten bu yana üniversitenin rektörü olarak görev yapıyordu. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü’ne 15 Mayıs 2015’te atanan Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı da dünkü Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden bu göreve getirildi. Giresun Üniversitesi’den vekâleten bu görevi yürüten Prof. Dr. Yılmaz Can asaleten bu göreve atandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sinop Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Nihat Dalgın, Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Çağrı Erhan, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Hazim Tamer Dodurka ve Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer tekrardan atandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla Prof. Dr. Açıkgöz yeniden YÖK Üyeliği’ne seçildi.