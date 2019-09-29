11 yaşındaki Esila'ya kalp aranıyor: Yaşamak istiyorum

Rize’de Tüfekçi ailesinin ikiz çocuklarından 11 yaşındaki Esila kalp nakli için beklerken, 29 Eylül Dünya Kalp Günü’nde organ bağışı çağrısında bulundu. İkiz çocukları ve yeni doğan bebekleriyle Rize’de yaşayan Tüfekçi ailesinin hayatı, 11 ay önce kızları Esila’ya konulan teşhisle değişti. Rize Çaykur Spor’un altyapı antrenörlerinden Hakan Tüfekçi’nin kızı olan Esila’nın kalp kasının sadece yüzde 25 oranında çalıştığı ortaya çıktı. 11 aydır hastanede tedavi gören küçük kızın tek umudu, kendisine kalp nakledilmesi.



‘Anlamadılar’



Geçtiğimiz kasım ayında kızlarının birden hastalandığını anlatan anne Zeynep Tüfekçi, “Hemen hastaneye götürdük, doktorlar ilaç verip eve gönderdiler ama çocuk bir türlü iyileşmedi. 10 gün içinde üç kez daha hastaneye gittik. Her gittiğimizde ishal, grip diye geçiştirdiler. Ama en son ben ‘Bu çocuk iyileşmiyor, daha da kötüleşiyor’ deyince bu kez hastaneye yatırdılar, serum taktılar. Çocuğun vücudu tepki verip şişti. Ancak o zaman film ve eko çektiler. Tetkiklerde kalp kasının sadece yüzde 25 çalıştığı ortaya çıktı. Zaten kızım gece yatağında oturarak uyuyordu, nefes darlığı çekmeye başlamıştı, meğer o süreçte akciğerleri su toplamaya başlamış. Bu şikayetleri hep anlattık ama anlamadılar. Teşhis konulur konulmaz bu kez bizi ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Hastanesi’ne sevk ettiler” dedi. Ankara’daki hastaneye geldikten sonra kızının yoğun bakıma alındığını dile getiren Tüfekçi sözlerini şöyle sürdürdü: “Doktorlar yüzde 25 çalışan kalp kasını çalıştırmak için bir tedavi denediler. Ama ertesi gün yüzde 20’ye inince hemen yapay kalp cihazı takıldı. Esila altı ay yoğun bakımda kaldı. Şu anda yürüyemiyor. 10 aydır hastanedeyiz. Tek çaremiz kalp nakli olması ve organ bağışı yapılması.”



1116 kişi bekliyor









Türkiye’de organ nakli bekleyen hasta sayısı 26 bin 524. Bu hastaların 22 bin 868’i böbrek, 2 bin 250’si karaciğer, bin 116’sı kalp, 289’u ise pankreas nakli bekliyor. Organların kime nakledileceğine, Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi karar veriyor.



‘Organlarınızı cennete götürmeyin’



Kendisine uygun kalp bulunmasını bekleyen Esila, “Bir an önce kalp nakli olmak istiyorum. Kalp cihazıyla yaşarken pıhtı atabiliyor, bunları yaşamak istemiyorum” dedi. Küçük kız çizdiği resimde de “Organlarınızı cennete götürmeyin, onlara cennette değil, burada ihtiyaç var” diye yazdı.