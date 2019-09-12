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12.09.2019 - 09:15

12 Eylül altın fiyatları ne kadar? Çeyrek ve gram altın kaç lira?

Salı günü hızla düşen altın fiyatları tekrar pazartesi günkü seviyesine döndü. Bugün gram altın 277 liradan işlem görüyor. Peki, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını ne kadar?

12 Eylül altın fiyatları ne kadar? Çeyrek ve gram altın kaç lira?

 

Altın fiyatları bugün yükselişle başladı. Eylül ayına 285,64 lira ile başlayan gram altın, 13 Ağustos 2019 tarihinde 268,4240 lira ile son bir ayın en düşük, 27 Ağustos tarihinde ise 289,2420 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı. Geçen hafta %-3,08 değişim gösteren gram altın şu an 277,8229 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

277,23 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 277,82 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRA?

Bin 832 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 860 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Bin 774 liradan alınan tam altın bin 809 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

887 liradan alınan yarım altın 910 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL

443 liradan alınan çeyrek altın 455 liradan satılıyor.

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