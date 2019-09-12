12 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. Süper Loto çekilişinde geçen hafta büyük ikramiye Malatya'ya çıktı. Peki hangi numaralar kazandırdı? İşte 5 Eylül 2019 Süper Loto çekiliş sonuçlarının detayları ve bugün yapılacak Süper Loto çekilişinin saati...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

12 Eylül 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21:15'te Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinde canlı yayınlanacak. Canlı yayın sonrasında Süper Loto çekiliş sonuçları sayfada da yerini alacak.

5 EYLÜL SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI





6 bilen kişi sayısı : 1

5 bilen kişi sayısı : 44

4 bilen kişi sayısı : 2.989

3 bilen kişi sayısı : 63.252

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.631.884,00 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12.884,95 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 206,10 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 16,40 TL