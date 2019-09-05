12 günlük bebeğe yapay damar takıldı

Ankara'da yaşayan Meryem-Ersin İsem çiftinin, 12 gün önce Etlik Zübeyde Hanım Hastanesi'nde 2 kilo 350 gram ağırlığında erkek çocukları dünyaya geldi. Burada yapılan kontrollerde, henüz ismi konulmayan bebeğin kalpten akciğere kan taşıyan damarının hiç gelişmediği belirlendi. Bunun üzerine İsem çiftinin bebeği, İl Sağlık Koordinasyon Merkezi aracılığıyla Dr. Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Klinik Şefi Doç. Dr. Mehmet Taşar ve ekibi tarafından yapılan operasyonla bebeğe 3,5 milimetrelik yapay damar takıldı. Kapalı yöntemle gerçekleştirilen operasyon yaklaşık 1,5 saat sürdü. Bebek, başarılı operasyonun ardından hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

'AMELİYATI KALBİ DURDURMADAN YAPTIK'

Doç. Dr. Taşar, erkek bebeğin doğuştan kalpten akciğere kan taşıyan damarın hiç gelişmediğini, gerçekleşen operasyonda yapay bir damar kullanarak akciğere kan taşımayı amaçladıkları belirtti. Operasyonun 1,5 saat sürdüğünü kaydeden Taşar, "Başarılı bir şekilde sonuçlandı. Bu kapalı yöntemle yapılan bir ameliyat olduğu için ameliyatı kalbi durdurmadan yaptık. Akciğere kan taşınması için kullandığımız 3,5 milimetrelik bir yapay damar var. Bu damar vasıtasıyla akciğere kan ulaştırmayı amaçladık. Ameliyat başarılı geçti; fakat şu an hastanın genel durumu hakkında bilgi vermek için çok erken. Takipleri yoğun bakım ünitemizde devam ediyor" dedi.

'BİR KISMI ÇOK ACİL MÜDAHALE GEREKTİREN HASTALIKLAR'

Doç. Dr. Taşar, Türkiye'de bu tür ameliyatların yoğun bir şekilde yapıldığını ve yurt dışından çok sayıda hastanın yönlendirildiğini kaydetti. Taşar, "Koordinasyon merkezleri tarafından bizlere hastalar bildiriliyor ve biz de ameliyat için uygun olan hastaları kliniğimize kabul ediyoruz. Yeni doğan ünitesi, çocuk kardiyolojisi ve çocuk hastalıklarının birçok yan dalıyla ortak hareket ederek bu hastalarımızı ameliyata hazırlayarak ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz. Çocuklarda görülen kalp hastalıklarının bir kısmı çok acil müdahale gerektiren hastalıklar. Bazılarının acil olmasa da hızlı müdahale durumunda olanlar oluyor. Bazıları da planlı uygun zamanın beklendiği hastalıklar" dedi.