12.11.2019 - 09:25 |
12 Kasım altın fiyatları... Çeyrek ve gram altın ne kadar?
Kasım ayının ortalarına doğru ilerliyoruz. Kasım ayına 278 lira ile başlayan gram altın haftanın yeni haftanın ikinci gününde 269 liradan işlem görüyor. Peki, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını ne kadar?
Geçen hafta altın fiyatları hızlı bir düşüş sergiledi. Cuma günü 270 liradan günü kapatan gram altın dün yatay seyrederken bugün altın fiyatlarında düşüş söz konusu... İşte 12 Kasım altın fiyatları...
12 KASIM ALTIN FİYATLARI
Çeyrek Altın fiyatı: 441,36
Gram Altın fiyatı: 269,23
Yarım altın fiyatı: 882,02
Tam altın fiyatları: 1760
Cumhuriyet altını fiyatı: 1803,00
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