12 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk baÅŸÄ±ndan vurulmuÅŸ halde bulundu

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30.09.2019 - 01:48 | | AA

12 yaÅŸÄ±ndaki çocuk baÅŸÄ±ndan vurulmuÅŸ halde bulundu

DÃ¼zce'de 12 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk evinde Ã¶lÃ¼ bulundu.Â

12 yaÅŸÄ±ndaki çocuk baÅŸÄ±ndan vurulmuÅŸ halde bulundu

KarahacÄ±musa Mahallesi'ndeki bir sitenin ikinci katÄ±ndan silah sesi geldiÄŸini duyan Ã§evredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen emniyet ve saÄŸlÄ±k ekipleri, silah sesinin geldiÄŸi eve girdi.

SaÄŸlÄ±k ekipleri, evde baÅŸÄ±ndan vurulmuÅŸ halde bulunan 12 yaÅŸÄ±ndaki O.Ã–'nÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi.

O.Ã–'nÃ¼n cesedi, Cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan otopsisi yapÄ±lmak Ã¼zere DÃ¼zce AtatÃ¼rk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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Düzce'de ÅŸüpheli ölümDüzce'de 12 yaÅŸÄ±ndaki çocuk evinde ölü bulundu.
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