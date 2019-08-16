124 bin sivil TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nda!

Yerel sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±ndan Suriye MÃ¼dahale KoordinatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Muhammed Hallac, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Esed rejimi ve destekÃ§isi Rusya'nÄ±n Ä°dlib'in gÃ¼neyindeki Han Åžeyhun ilÃ§esi civarÄ±nda ilerlediÄŸiÂ Kurban BayramÄ± sÃ¼resinceÂ 124 bin civarÄ±ndakiÂ sivilin yerinden edildiÄŸini sÃ¶yledi.

Hallac, 19 bin 231 aileden oluÅŸan sivillerin bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunun Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esinin karÅŸÄ±sÄ±ndaki Suriye topraklarÄ±nda yer alanÂ Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi kamp alanlarÄ±na gÃ¶Ã§ ettiÄŸini belirtti.Â

Sivillerin bir kÄ±smÄ±nÄ±n buradan sonraÂ FÄ±rat KalkanÄ± ve Zeytin DalÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgelerine yÃ¶neldiÄŸini ifade eden Hallac, bayramda sÃ¼renÂ saldÄ±rÄ±larÄ±n yanÄ± sÄ±ra Han Åžeyhun ve civarÄ±nÄ±n kuÅŸatÄ±lmasÄ± tehlikesinin de gÃ¶Ã§ hareketinde etkili olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi.Â

- En bÃ¼yÃ¼k gÃ¶Ã§ Han Åžeyhun ilÃ§esinden

Hallac,Â Han Åžeyhun'dan yaklaÅŸÄ±k 22 bin, ilÃ§enin doÄŸusundaki yerleÅŸimlerden toplam yaklaÅŸÄ±k 18 bin, Ebu Mekke ile Um Celal kÃ¶yleri ve Ã§evresinden 32 bin civarÄ±, Kefrenbil ilÃ§esi ve Ã§evresi 15 bin civarÄ±, Tuh beldesi ve Ã§evresinden 7 bin civarÄ±, Hama'nÄ±n Latamine, Kefer Zita ilÃ§eleriyle Sayyad kÃ¶yÃ¼nden toplam yaklaÅŸÄ±k 7 bin, Keferruma beldesinden 13 bin ve Marratinnuman ilÃ§esinden 10 bin civarÄ± sivilin gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

GÃ¶Ã§ edilen bÃ¶lgelerin tarÄ±m arazileri ve dÃ¼zensiz kamplardan oluÅŸtuÄŸunu vurgulayan Hallac, "Yerinden edilenler iÃ§in toplu barÄ±nma merkezleri, okullar, camiler ve kamplar aÃ§Ä±lmalÄ±." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Suriye MÃ¼dahale KoordinatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hallac, saldÄ±rÄ±larÄ±nÂ Serakib ve Maarratinnuman ilÃ§elerine yayÄ±lmasÄ± durumunda yerinden edilenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 1 milyona ulaÅŸabileceÄŸini dile getirdi.

- Ä°dlib GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgesi'ndeki durumÂ

Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Ä°dlib ili neredeyse iÃ§ savaÅŸÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana muhaliflerin kalesi niteliÄŸinde bulunuyor. Ä°Ã§ gÃ¶Ã§le nÃ¼fusu 4 milyona ulaÅŸan Ä°dlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolÃ¼ne geÃ§ti. Ä°dlib, rejimin en yoÄŸun hedef aldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerin baÅŸÄ±nda geliyor.

TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran 4-5 MayÄ±s 2017'deki Astana toplantÄ±sÄ±nda, Ä°dlib ve Ã§evresini "GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgesi" ilan etti. Rejim gÃ¼Ã§lerinin ateÅŸkesi sÄ±k sÄ±k ihlal etmesi Ã¼zerine TÃ¼rkiye ve Rusya ek mutabakata vardÄ±.Â

Rejim gÃ¼Ã§leri, destekÃ§ilerinin yardÄ±mÄ±yla 17 EylÃ¼l 2018'de Rusya'nÄ±n SoÃ§i kentinde imzalanan mutabakata raÄŸmen saldÄ±rÄ±larÄ±na devam ediyor.Â

Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran arasÄ±nda dÃ¼zenlenen 12'nci toplantÄ± sÄ±rasÄ±nda artan saldÄ±rÄ±lar aynÄ± yoÄŸunlukta sÃ¼rdÃ¼.Â

Esed rejimi gÃ¼Ã§leri, Rusya'nÄ±n desteÄŸiyle Kurban BayramÄ± boyunca Ä°dlib'in gÃ¼neyinde ilerlemeyi sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸ ve Han Åžeyhun ilÃ§esine yaklaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Askeri muhalif kaynaklara gÃ¶re, rejim Han Åžeyhun'u da iÃ§ine alacak ÅŸekilde bÃ¶lgede yeni bir kuÅŸatma alanÄ± oluÅŸturmayÄ± hedefliyor.