125 çocuk daha yuvaya döndü

Terör örgütü DAEŞ’e katılan anne ve babaları tarafından 2014 ile 2017 yılları arasında Irak ve Suriye’ye götürülen çocukların cazevindeki kötü şartlardan kurtuluşu sürüyor. Türk Dışişleri Bakanlığı, Bağdat Büyükelçiliği ve Iraklı yetkililerin yardımıyla Irak’taki cezaevlerinde anneleri veya tek başlarına kötü şartlarda hayatlarını sürdürmeye çalışan çocukların bir kısmı Türkiye’ye getirildi. Perşembe gecesi Irak’tan kalkan uçak, içerisinde 125 çocuk ile Ankara’ya indi. Çocukların Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Rusafa ve Kazimiye cezaevlerinden getirildikleri öğrenilirken, hala Irak’ta cezaevlerinde bulunan diğer çocuklar için de girişimlerin devam ettiği belirtildi. Ankara’ya getirilen çocuklar, önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. Daha sonra çocuklar ailelerinin bulunduğu şehirlere gönderildi.

Ayrıca ailelerin, Irak cezaevlerinde bulunan kadın mahkumların da Türkiye’ye nakili ile ilgili de Adalet Bakanlığı’na dilekçe verdikleri ifade edildi.

Sıra kadınlarda

Milliyet’e konuşan Irak’taki üst düzey Türk yetkili, “Çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda ilk adım çocukları kurtarmak. Sonraki aşama ise, Irak cezaevlerinde kalan kadınlar için çalışmaya devam etmek. (DAEŞ’e katılan ve hapis cezası alan Türk kadınlarla ilgili) Neticede adli yardımlaşma çerçevesinde, kadın mahkumların cezasının geri kalan kısmını iade edildiği ülkede yeri getirmesi için girişimler olacak. Ama şu anda öyle bir yardımlaşma çerçevesi de yok. Fakat cezaevlerindeki çocuklarımız getirildikten sonra, amacımız sıranın kadınlara gelmesidir.”

2 torunu daha geldi

Konya’dan eşi ile birlikte DAEŞ’e katılan Mustafa B., Rakka’da hava saldırısında öldü. Oğlu İsmail, geçtiğimiz yıl dedesi İsmail Berişpek’e kavuştu. Dede İsmail Berişpek, önceki gün Irak’ta cezaevinde kalan Elyasa ve Muhammed isimli iki torununa daha kavuştu. Berişpek, “Elyasa’yı anneannesine bıraktım. Muhammed, dün gece uyandı, ‘Elyasa ağabeyi isterim. Anneme gitmek istiyorum’ diye tutturdu. Üç sene hapiste anneleri ile kalmışlar. Psikolojik olarak durumları biraz sıkıntılı. Bize alışması biraz zaman alacak. Ama yine de yeni yıl gelmeden torunlarımıza kavuştuğumuz için evde bayram havası var” ifadelerini kullandı.

5 yıl sonra kavuştu

Bursa’da yaşayan Pervin Kenar ise, beş yıl önce DAEŞ’e katılan oğlu Ömer Taha’yı evine döndürmek için kızı Zeynep Ebrar ve Eylül Mısra ile Irak’a gitti. Bu süreç içinde Pervin Kenar’ın 3. eşi eşi Kamil Kenar da DAEŞ’e katıldı. Kamil Kenar ve Ömer Taha’nın akıbeti bilinmezken, Pervin Kenar Irak’ta iki kızı ile cezaevine düştü. Perşembe gecesi getirilen çocuklar arasında Kenar’ın kızları da bulunuyor. İki kızın ağabeyi Ahmet Faruk Ö., “Annem hâlâ orada, cezaevinde. Hiçbir suçu olmadığı halde yatıyor. Kardeşlerim Eylül Mısra ve Zeynep Ebrar getirildi. Eylül Mısra, yeni doğan bir bebek gibi, hiçbir şeyi bilmiyor. Eylül gittiğinde iki yaşındaydı. Şimdi 7 yaşında. Beni yarım yamalak hatırlıyor. ‘Gardiyanlar bize orada kötü davrandı’ diyor.