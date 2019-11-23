1273. Sayısal Loto sonuçları! 23 Kasım Cumartesi Sayısal çekiliş sonuçları

Çarşamba ve Cumartesi akşamları yapılan Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecan sona erdi ve kazandıran numaralar belli oldu. Sayısal Loto oyanayan vatandaşlar, Sayısal Loto çekiliş sonuçları için arayışa geçti. İşte 23 Kasım Cumartesi Sayısal Loto sonuçları haberimizde...

23 KASIM SAYISAL LOTO SONUÇLARI

6 bilen kişi sayısı : 3. Devir

5 bilen kişi sayısı : 133

4 bilen kişi sayısı : 8.396

3 bilen kişi sayısı :150.583

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.807.792,48 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.833,70 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 81,45 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,05 TL