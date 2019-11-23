23.11.2019 - 21:20 |
1273. Sayısal Loto sonuçları! 23 Kasım Cumartesi Sayısal çekiliş sonuçları
23 Kasım 2019 Cumartesi günü yapılan Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. 1273. Haftasını yaşayan Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? İşte sabırsızlıkla araştırılan Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
Çarşamba ve Cumartesi akşamları yapılan Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecan sona erdi ve kazandıran numaralar belli oldu. Sayısal Loto oyanayan vatandaşlar, Sayısal Loto çekiliş sonuçları için arayışa geçti. İşte 23 Kasım Cumartesi Sayısal Loto sonuçları haberimizde...
23 KASIM SAYISAL LOTO SONUÇLARI
6 bilen kişi sayısı : 3. Devir
5 bilen kişi sayısı : 133
4 bilen kişi sayısı : 8.396
3 bilen kişi sayısı :150.583
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.807.792,48 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.833,70 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 81,45 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,05 TL