12’lik çocukları bile silahlandırıyorlar

Kamuoyunun dikkatinden kaçan en önemli ve kapsamlı çalışma ise İçişleri Bakanlığı tarafından Şubat 2017 tarihli “PKK/KCK Terör Örgütünün Çocukları ve Kadınları İstismarı” başlıklı kapsamlı rapor oluşturuyor.



14 yaşında katıldı



Terör örgütünün 15 yaşından küçük çocukları çatışmalara soktuğu, kontrol noktalarına yerleştirdiği ve silahların temizlenmesi gibi işlerde kullandığının tespit edildiğine dikkat çekilen raporda, 12 yaşındaki çocukların bile eline silah verilip çatışmaya yollandığı vurgulanıyor. Rraporda, 24 Kasım 2016’da, Adana Valiliği bahçesinde bombalı araçla intihar saldırısı gerçekleştiren Tirej Givara Delil, kod isimli Musa Özdemir’in 1996 doğumlu olduğu ve 2010 yılında 14 yaşındayken PKK’ya katıldığı belirtiliyor. 17 Şubat 2016’da Ankara Merasim Sokak’ta, TSK’ya ait personel servislerini hedefleyen bombalı araçla intihar saldırısı gerçekleştiren PKK’lı Zınar Raperîn kod isimli Abdulbaki Somer’in ise 1989 doğumlu olduğu ve 16 yaşında PKK’ya katıldığı belirtiliyor. 23 Eylül 2005 tarihinde etkisiz hale getirilen “Amara Zerdeşt” kod isimli Emine Abdo’nun ise 15 yaşındayken örgüte dahil edildiği belirtiliyor. 19 Kasım 2005’te etkisiz hale getirilen “Diyana Berin” kod isimli Hevi Hannan’ın da 2000 yılında 16 yaşında örgüte eleman yapıldığı, “Dılşer” kod isimli Cebbar Yiğit’in ise 14 yaşında örgüte alındığı, 2 yıl sonra da öldürüldüğü bilgileri de raporda yer alıyor.









‘O kadar çok ki’



Raporda pişman olup dağdan kaçan eski bir örgüt elemanının anlatımlarına da yer veriliyor: “20-21 olduğumuzda utanıyorduk yaşadığımızdan. Zira 20’sine varmadan yitirdiklerimiz o kadar çoktu ki... Ancak şimdi dönüp baktığımda henüz çocuk olduğumu görüyorum.”



Aileleri onları piknikte sanıyor



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde 2014’te eylem yapan ailelere de yer verilen raporda, “Terör örgütünce kaçırılan 15 yaşındaki Halime Gündüz ve Fırat Eren’in aileleri, çocuklarının 23 Nisan’daki bir pikniğe katıldıklarını ve haber alamadıklarını söylemişlerdir” bilgisi paylaşılıyor.