13 dakikada satıldı

4 metre boyundaki eser, 9.8 milyon sterline (yaklaşık 70 milyon TL) satıldı. Tablo başta belirlenen fiyatın 5 katına satılarak rekor kırdı. Tablonun satılması sadece 13 dakika sürdü. Alıcının adı açıklanmadı. Satışın ardından Instagram hesabından bir paylaşım yapan Banksy ise “Banksy tablosu için rekor fiyat. Yazık, hâlâ ona sahip değilim” açıklaması yaptı. Brexit terimi ortaya çıkmadan önce, 2009 yılında yapılan eser, Banksy’nin bilinen en büyük tuval çalışması olma özelliğini taşıyor. Kimi sanat eleştirmenleri Banksy’nin bu tablosunun bugün yapılmış olsa Brexit tartışmalarını simgeleyen bir eser olarak görülebileceğini düşünüyor.