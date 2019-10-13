13 Ekim Hava durumu raporu! Hava sıcaklıkları bugün kaç derece olacak?

Hava durumuna ilişkin yapılan son tahminlere göre yurt genelinde yağış beklenmediği duyuruldu. Hafta başından itibaren Marmara ve Batı Karadeniz'de yer yer sis ve pus hadisesinin yaşanmasının beklendiği duyuruldu. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmasının beklenmediği duyuruldu. Marmara'da sıcaklık değerleri bugün içerisinde 24-25 değerinde seyrederken Ege'de 27-30 derece civarında Akdeniz'de ise 31-34 derece civarlarında olması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İlk saatlerde ve yarın (Pazartesi) gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 25°C

Az bulutlu, ilk saatlerde ve yarın (Pazartesi) gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İlk saatlerde ve yarın (Pazartesi) gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

BOLU °C, 24°C

Az bulutlu, ilk saatlerde ve yarın (Pazartesi) gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DÜZCE °C, 27°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık