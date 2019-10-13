13 Ekim Hava durumu raporu! Hava sıcaklıkları bugün kaç derece olacak?
Hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamada ülke genelinde yağış beklenmediği Kuzeydoğu bölgelerde ise yer yer parçalı bulutlu bir havanın hakim olmasının beklendiği duyuruldu. Hafta başından itibaren Marmara ve Batı Karadeniz'de sabah saatlerinde sis ve pus hadisesinin yaşanmasının beklendiği duyuruldu. İşte il il hava durumu raporu...
Hava durumuna ilişkin yapılan son tahminlere göre yurt genelinde yağış beklenmediği duyuruldu. Hafta başından itibaren Marmara ve Batı Karadeniz'de yer yer sis ve pus hadisesinin yaşanmasının beklendiği duyuruldu. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmasının beklenmediği duyuruldu. Marmara'da sıcaklık değerleri bugün içerisinde 24-25 değerinde seyrederken Ege'de 27-30 derece civarında Akdeniz'de ise 31-34 derece civarlarında olması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İlk saatlerde ve yarın (Pazartesi) gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 25°C
Az bulutlu, ilk saatlerde ve yarın (Pazartesi) gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İlk saatlerde ve yarın (Pazartesi) gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
BOLU °C, 24°C
Az bulutlu, ilk saatlerde ve yarın (Pazartesi) gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DÜZCE °C, 27°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık