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23.12.2019 - 17:41 | | İHA

13 FETÖ'cü gözaltına alındı!

Denizli’de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 şahıstan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 FETÖ'cü gözaltına alındı!

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ByLock kullandıkları ve ankesör hatlı telefon üzerinden arandıkları tespit edilen 13 şahsı gözaltına aldı. Aralarında muvazzaf astsubay, ihraç edilen polisler, ebe ve eski öğrencilerin de bulunduğu 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli şahıslardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 8 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

Libya ile ilgili net mesaj: Türkiye sert güç unsurlarını kullanırAK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan Libya ile ilgili açıklama yapan Çelik, " Türkiye sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır." dedi.
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