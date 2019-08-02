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02.08.2019 - 11:25| İHA

13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı

Kayseri'de, 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu, evlerinden yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta bulunan bir inşaatın 4. katından atladılar. Durumları ağır olan iki kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesinde oturan 13 yaşındaki İ.D. ile 16 yaşındaki Ş.A. gün aydınlanmadan önce evden ayrıldı. Evlerinden yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta Melikgazi ilçesine bağlı Belsin Tınaztepe Mahallesindeki bir inşaata çıkan İ.D. ve Ş.A. kendilerini boşluğa bırakt

Ağır yaralanan kızlar, inşaat bekçisinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğüs, kalça ve omur kemiklerinde kırıklar tespit edilen kızların durumunun ciddi olduğu, olayla ilgili Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından işlem başlatıldığı bildirildi.

Büyük ikramiye talihlisi ortaya çıksa da yargı kararını bekleyecekYılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin henüz ortaya çıkmaması, çok sayıda sahte talihlinin Milli Piyango İdaresinin (MPİ) kapısını çalmasına neden oluyor.
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