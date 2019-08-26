MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem13 yaşındaki kıza tacizde bulunan şahıs tutuklandı
26.08.2019 - 11:30| İHA

13 yaşındaki kıza tacizde bulunan şahıs tutuklandı

Bilecik'te 13 yaşındaki kıza tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklandı.

13 yaşındaki kıza tacizde bulunan şahıs tutuklandı

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Necmiye Köyü'nde 13 yaşındaki bir kız çocuğunu arabasına alıp cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen S.E., kızın ailesinin şikayeti üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce gözaltına alındı. Buradaki sorgusunun ardından Bilecik Adliye Sarayı'na sevk edilen S.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüpheli S.E.’nin tecavüz suçundan daha önce ceza aldığı ve cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.

 

Eşleri bile ayıramadı...Hatay’ın İskenderun ilçesinde oyun parkı içinde çıkan 2 kavgada taraflar birbirine girdi. Kavgaların birinde birbirine giren kadınları ayırmaya çalışan erkekler zor anlar yaşadı
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2019/2. Dönem)

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2019/2. Dönem)

Arabulucukuk sınavı başvuruları nasıl yapılır? Sınav ne zaman?

Arabulucukuk sınavı başvuruları nasıl yapılır? Sınav ne zaman?

Önce 50 metre sürüklendi sonra apartmanın bahçesine uçtu!

Önce 50 metre sürüklendi sonra apartmanın bahçesine uçtu!

Vay uyanık! Plakayı tülbentle örttü ama kaçamadı

Vay uyanık! Plakayı tülbentle örttü ama kaçamadı

Sıradaki Haber