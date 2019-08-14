14 Ağustos Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?

Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi akşamları yapılan Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Geçtiğimiz hafta da 6 bilen çıkmayınca 5. kez devren Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiye sahibini bulacak mı merak konusu...

14 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam gerçekleşecek olan Sayısal Loto çekilişi 21.45'te Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesinde canlı olarak yayınlanacak. Sayısal Loto'da kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde görüntüleyebileceksiniz.

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