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05.09.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet

14 bin kaçak ilaç ele geçirildi

Başkentte 14 bin 490 faturasız ve belgesiz ilaç yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi Muhtar Arif Turan Caddesi üzerinde şüpheli hareketlerde bulunan Suriye uyruklu Alaa Abdülkerim için Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapmak istedi.

14 bin kaçak ilaç ele geçirildi

Kimlik sorgulatmak istemeyen şüphelinin yanında bulunan kolilerde yapılan aramada, faturasız ve belgesiz şekilde piyasaya sürülmek üzere 14 bin kutu ilaç ele geçirildi. Ekiplerce kaçak ilaçlara, İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. l 

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