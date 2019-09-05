14 bin kaçak ilaç ele geçirildi

Kimlik sorgulatmak istemeyen şüphelinin yanında bulunan kolilerde yapılan aramada, faturasız ve belgesiz şekilde piyasaya sürülmek üzere 14 bin kutu ilaç ele geçirildi. Ekiplerce kaçak ilaçlara, İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. l