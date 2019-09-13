14.Contemporary Istanbul açıldı

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı ile İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen fuar, bu yıl 22 ülkeden, 74 galeri, 510 sanatçı ve 1400’den fazla çağdaş sanat eserine ev sahipliği yapıyor. Fuar 15 Eylül’e dek sanat severleri ağırlayacak. Çağdaş sanat fuarının ön izlemesi önceki gün sanatçılar, koleksiyonerler, iş adamları, gazeteciler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı. Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli’nin ev sahipliğinde düzenlenen fuardaki ön izlemede sanatseverler, koleksiyonerler ve galericilerle sohbet edip bazı eserleri satın aldı. Fuarda 90 eserin yer aldığı, küratörlüğünü Hasan Bülent Kahraman’ın üstlendiği “Recent Acqusitions / Son Edinimler” adlı bir sergi de yer alıyor.



