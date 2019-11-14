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14.11.2019 - 12:15 |

14 Kasım EYT durumu: Emeklilikte Yaşa Takılanlar için açıklamalar

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı açıklamalarla EYT konusu netlik kazandı. İşte Emeklilikte Yaşa Takılanların durumu haberimizde...

14 Kasım EYT durumu: Emeklilikte Yaşa Takılanlar için açıklamalar

EYT haberlerini yakından takip eden vatandaşlar, prim günü dolduğu halde yaş şartından dolayı emekli olabilecek mi araştırıyor. EYT gelişmelerinde en son Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan EYT hakkında net konuştu. Peki 2020 Yılında EYT yasası çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar, yeni yılda ne yapacak? İşte EYT son dakika gelişmeleri...

EYT SON DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Ekim ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı’na katılmadan önce, Faruk Ilgaz Tesisleri önünde bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Orada bulunan bir kadın, Erdoğan’a seslenerek, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi.

Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi. Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" yanıtını verdi.

 

“U” dönüşü yapmak isterken kazaya neden olduErzurum’da meydana gelen trafik kazasında kontrolsüz dönen otomobil karşı istikamette gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada her hangi bir can kaybı yaşanmazken kaza anı MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı.
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