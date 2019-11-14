14 Kasım Süper Loto çekilişi | Süper Loto çekilişi saat kaçta?

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'da 3 haftadır 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı da devretti. Süper Loto'da bu haftaya devreden tutar 7.444.479,71 TL olarak açıklandı. Binlerce vatandaş tarafından umut kapısı olarak görülen Süper Loto'da bu akşam 630. hafta çekilişi gerçekleştirilecek.

Süper Loto 629. hafta çekilişinde 5 bilen 82 kişi 7.651,35 TL, 4 bilen 3.969 kişi 171,90 TL, ve son olarak 3 bilen 79.389 kişi 14,45 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu.

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango Canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.