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26.07.2019 - 16:29| DHA

14 yaşındaki kıza cinsel istismara 5 tutuklama

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, Sevgi Evi'nde kalan 14 yaşındaki B.K. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14 yaşındaki kıza cinsel istismara 5 tutuklama

7 yıldır Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Sevgi Evleri'nde kalan B.K., görevlilere 7 kişinin cinsel saldırısına uğradığını söyledi. Kurum görevlileri de durumu jandarmaya bildirdi.

İfadesine başvurulan B.K., şüphelilerin kendisine Güzelyazı Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki tren vagonlarında cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.  İhsan B. (22), Tolga Y. (26), Ertuğrul T. (21), Mehmet K. (21), Muhammet A. (23), Süleyman K. (17) ve Mustafa T.(17) adlı şüpheliler, gözaltına alındı.

Küçük kızın Akkışla İlçe Jandarma Komutanlığı'nda teşhis ettiği şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan İhsan B., Tolga Y., Ertuğrul T., Mehmet K. ve Muhammet A. tutuklandı. Süleyman K. ve Mustafa T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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